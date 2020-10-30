В Томской области более 200 новых случаев COVID-19

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 203 случая заболевания коронавирусом, контрольные тесты подтвердили выздоровление 89 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 131 человека — есть признаки ОРВИ, у 25 пневмония. У остальных 47 пациентов инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находится 71 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 12 180 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8133, умерших — 119.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1,08.

Напомним, сегодня было принято решение продлить режим ограничений, введенный в Томской области в марте, до 1 декабря.

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