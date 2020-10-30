Палки — в руки! В Стрежевом завершается марафон по скандинавской ходьбе «Северный шаг»

30 октября 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Сейчас, когда не каждый любитель активного отдыха отважится заниматься в закрытом помещении, многие стрежевчане устремились в городской парк. Здесь под кронами кедров проложена лыжная трасса. Но так как снега еще мало, люди берут с собой лишь часть лыжной «экипировки» — палки. Инициативу горожан поддержал спорткомплекс «Кедр», придав ей соревновательную окраску. Весь октябрь в самом северном муниципальном образовании региона проходил марафон по скандинавской ходьбе «Северный шаг».

— Участники демонстрировали не лучшую скорость, а лучшую выносливость и волю к победе, — рассказывает тренер СОК «Кедр» Иван Яковлев. — В течение месяца можно было выходить на дистанцию любое количество раз и проходить любое расстояние. Пройденные километры суммируются и выявляется победитель.

Октябрь еще не закончился, поэтому борьба продолжается. Итоги будут подводиться в предстоящее воскресенье. Но фавориты уже определились. Лидирует участник марафона, который только за один день прошел почти 30 километров. Среди женщин дальше всех «по-скандинавски» ушла стрежевчанка, преодолевшая за раз 20 километров.

Вышли на пешую трассу и ветераны «Томскнефти». Те, кому более 65-ти лет,— вне марафона. Таково возрастное ограничение. Но и вне соревновательной программы они получили удовольствие от прогулок. К примеру, Марии Петровне Криворучко такие тренировки помогают не растерять форму перед лыжным сезоном. Этим видом спорта она занимается с молодости.

— Я участник лыжной сборной ветеранов «Томскнефти». Мы с коллегами регулярно выступаем на соревнованиях, завоевываем кубки, медали. С нетерпением ждем снега, а пока его мало, заменяем лыжные гонки таким вот альтернативным видом спорта. Не сидеть же на месте. Надо двигаться.

У Людмилы Марковны Лобановой большого спортивного опыта нет, но скандинавская ходьба стала тем фитнесом, которым она занимается регулярно.

— Впервые скандинавскую ходьбу я увидела в Москве. Заинтересовалась. Попросила дочь подарить мне палки. Потом сама подарила такие же другой нашей родственнице, а та — своей сестре. Так и стали ходить втроем. Такой вид физкультуры укрепляет мышцы спины, рук и ног, а это хорошая подготовка к летнему сезону, когда начинаются дачные хлопоты.

Ветераны «Томскнефти» легки на подъем. Они активные участники не только спортивных, но и многих других городских конкурсов и творческих мероприятий.

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