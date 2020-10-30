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Из-за Дня народного единства почтовые отделения Томской области изменят график работы

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На следующей неделе, 3 и 4 ноября, изменится график работы отделений Почты России в Томской области, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Так, 4 ноября объявлены выходным днем для всех отделений Томска и Томской области. Кроме того, в этот день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов. 5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Во вторник, 3 ноября, почтовые отделения закроются на час раньше.

Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства.

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