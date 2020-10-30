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Томская область приняла в I чтении бездефицитный бюджет фонда ОМС на 2021 год

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Парламент Томской области утвердил в первом чтении бюджет регионального фонда ОМС, сформированный без дефицита, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с заседания парламента.

Доходы и расходы фонда в 2021 году составят по 20,511 млрд рублей.

Глава территориального фонда ОМС Алексей Рудко пояснил депутатам, что около 95% доходов фонда (19,6 млрд рублей) формируются за счет субвенции федерального фонда ОМС, законопроект о бюджете которого пока только вынесен на рассмотрение Госдумы РФ. Он отметил, что рост расходов фонда запланирован на 4,3%, доходов — на 4,9%.

Спикер областного парламента Оксана Козловская в ходе заседания сообщила, что во втором чтении бюджет регионального фонда ОМС может быть еще скорректирован — в случае передачи полномочий по обслуживанию федеральных медучреждений. Их доля участия в территориальной программе ОМС составляет 25%.

«Важно, что мы сохраняем обеспечения всех статей, которые финансировались в прошлом году, а также учтены особенности работы медицинских организаций по оказанию помощи людям в условиях пандемии», — отметила Козловская.

Согласно материалам думы, расходы на управление фондом в 2021 году снизятся на 9% — до 106,1 млн рублей.

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