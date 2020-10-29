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Томичи могут подключиться к новым семейным тарифам с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ

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МТС запускает новые тарифные предложений с экосистемными цифровыми сервисами для всей семьи.

«Мы запустили семейный тариф, который объединяет несколько продуктов цифровой экосистемы и создает совершенно новые возможности для управления цифровыми сервисами в семье. Теперь можно смотреть ТВ, фильмы, сериалы, мультфильмы на нескольких гаджетах одновременно, пользоваться домашним интернетом на максимальных скоростях, без ограничений совершать голосовые вызовы между членами семьи, делиться высокоскоростным мобильным интернетом, и не бояться, что в какой-то момент трафик закончится, так как он – безлимитный. Мы подумали и о безопасности — в рамках нового предложения вся семья автоматически будет защищена от спам-звонков, — отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова. — Тарификация построена таким образом, чтобы семья получала существенную экономию по сравнению с покупкой каждого цифрового сервиса по отдельности. Мы конструировали данное предложение, ориентируясь на запросы и пожелания наших клиентов и планируем продолжать увеличивать количество новых сервисов в наших тарифах».

Новые тарифы «МЫ МТС+» и «МЫ МТС» состоят из пакета голосовых услуг, безлимитного мобильного и домашнего интернета, подписки на онлайн-кинотеатр МТС ТВ и кабельного ТВ. Для этих предложений действует постоплатный метод расчётов. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть МТС.

Тарифное предложение «МЫ МТС+»:

Тарифное предложение «МЫ МТС»:

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