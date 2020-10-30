В Томске почтят память жертв политических репрессий

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2020 // Фото: nkvd.tomsk.ru

Сегодня, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» будет бесплатно впускать посетителей. Традиционные массовые мероприятия у Камня скорби отменяются, сообщил старший научный сотрудник Центра изучения исторической памяти — Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич.

«С самого начала мы проводили День памяти жертв политических репрессий с открытия Камня скорби в 1992 году. В этом году на улице возле памятника никакой панихиды, чтения имен не будет в связи с пандемией», — рассказал Василий Ханевич.

В этот день музей будет открыт для посетителей без оплаты входных билетов с 12.00 до 20.00. Обязательно соблюдение масочного режима, у всех входящих будет измеряться температура. Все приходящие в музей смогут возложить цветы и зажечь свечи у памятника жертвам политических репрессий.

Акции «Молитва памяти» и «Возвращение имен» (чтение имен репрессированных, в том числе расстрелянных томичей) из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, пройдут внутри помещений музея и будут растянуты во времени с 16:00 до 20:00.

«Если люди захотят прийти и прочитать имена — такая возможность им будет предоставлена во время работы музея», — отметил Василий Ханевич.

День памяти жертв политических репрессий — памятный день, в который проходят траурные акции и памятные мероприятия (митинги, возложения венков и цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» в учебных заведениях и пр.), посвящённые памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. В России он отмечается 30 октября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: