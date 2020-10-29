Томским ресторанам компенсируют до половины расходов на услуги «Яндекс. Еда» и Delivery Club

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2020 // Фото: Владимир Дударев

Власти Томской области компенсируют заведениям общепита услуги сервисов заказа еды. Такое решение принял штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, комиссия агрегатора составляет 20-30% от суммы заказа. Чаще всего томские заведения общепита пользуются федеральными сервисами - «Яндекс. Еда» и Delivery Club. За счет средств областного бюджета предприятиям общественного питания планируется возместить затраты на агрегаторов за апрель-август. Заведению субсидируют не более 50% расходов на такие сервисы, при этом сумма компенсации не должна превышать 100 тыс. рублей.

Одно из важных условий предоставления меры поддержки - размер комиссии агрегатора, услугами которого пользуется заведение: она не должна быть свыше 20%. По предварительным подсчетам, воспользоваться субсидией смогут более 50 субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели в бюджете региона планируется предусмотреть около 5 млн рублей.

«Томские заведения общепита пережили непростое время первой волны пандемии. Многие компании перешли на доставку продукции своим потребителям, и власть готова поддержать предприятия, использующие новые форматы работы», - сказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Подать заявку на получение этой меры поддержки вскоре можно будет на Цифровой платформе развития Томской области.

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