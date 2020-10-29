Томские рафтеры стали победителями Кубка России

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2020 // Фото: depms.ru

Команда «Томск-Одиссей» стала лучшей на Кубке России, который завершился в Республике Адыгея на реке Белая, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.



Соревнования собрали 25 команд из 12 регионов страны. Томская команда стала безоговорочным лидером Кубка. В ее составе выступали спортсмены УСЦ ВВС имени Виктора Шевелева и копыловского клуба «Одиссей».

«Томичи продолжили триумф этого сезона, победив в обеих группах — „четверках“ и „шестерках“. Ребята стали лидерами и завоевали пятую по счету победу на российских стартах», — сообщил президент федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексей Широков.

Он добавил, что молодежная команда завоевала третье место в общем зачете. Кроме того, томские спортсмены победили в новом виде соревновательной программы — Супер-кубке Time Trial. В этих состязаниях боролись за победу 20 экипажей на двухместных рафтах.

Об истории томского рафтинга можно прочитать в нашем материале.

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