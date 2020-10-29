Томская область в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом более 4 млрд руб. — вице-губернатор

29 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Администрация Томской области в 2020 году направила на профилактику коронавируса в регионе более 4 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Александр Феденев в ходе 52 собрания Законодательной думы Томской области.

«В настоящее время мы направили на борьбу с коронавирусом 4,4 млрд рублей. Это прямые бюджетные затраты. Кроме этого представлены налоговые льготы и преференциям субъектам малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей на общую сумму около 500 млн рублей», — цитирует Феденева агентство «Интерфакс-Сибирь».

Он отметил, что затраты на антикоронавирусные мероприятия будут заложены в бюджете региона на 2021 год, однако пока власти не могут уточнить их точный объем.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 11 тыс. 765 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 7 тыс. 942, умерших — 116.

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