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Томичи могут оплатить налоги в отделениях «Почты России»

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Жители Томска и области могут оплатить налоговые уведомления сразу при их получении на почте или в любое удобное для граждан время. Расчет принимается во всех почтовых отделениях региона, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Для оплаты налогового уведомления необходимо обратиться к оператору связи с бланком уведомления и внести денежные средства. Оказание услуги занимает не более пары минут. Деньги в режиме реального времени поступают на счета налоговой службы, а плательщику выдается фискальный чек, подтверждающий оплату.

«В почтовом отделении можно заплатить налоги и без бланка уведомления, для этого достаточно назвать оператору свой ИНН, — пояснил заместитель директор УФПС Томской области по финансовому бизнесу Евгений Носов. — Более того оплатить налог можно дома через почтальона при его очередном посещении с помощью мобильного почтово-кассового терминала».

Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на официальном сайте Почты России pochta.ru или через мобильное приложение.

Для экономии времени Почта России рекомендует своим клиентам посещать почтовые отделения по предварительной записи. В регионе сервис доступен в 40 почтовых отделениях, 24 из них расположены в Томске, остальные — в городах и районных центрах области. Запись производится через сайт или мобильное приложение Почты России не менее чем за час до планируемого визита.

Напомним, что помимо налогов на почте можно осуществить и другие платежи: оплата всех видов коммунальных и образовательных услуг, государственных пошлин, штрафов ГИБДД, детских садов, кредитов, пополнение карт и счётов телефона, оплата интернета, спутникового ТВ, домофона, охраны и другие.

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