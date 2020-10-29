Завтра в Томске пройдет просветительская акция для школьников «30.10»

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2020 // Фото: Владимир Дударев

В пятницу, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Томской области пройдет просветительская акция для школьников «30.10», разработанная Фондом Памяти и Музеем истории ГУЛАГа при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

«30.10» — это интерактивный урок для школьников 9-11 классов, в рамках которого учеников познакомят с историей массовых репрессий. На уроке школьники поговорят о культуре памяти, её важности для современных поколений, сформулируют своё отношение к коллективной памяти о трагических событиях.

В ходе урока школьники вместе создадут образ XX века, познакомятся с биографиями людей, внесших существенный вклад в развитие страны, поразмышляют о том, как они и миллионы других людей могли быть навсегда стёрты из истории. Школьники также проведут самостоятельное исследование — социологический опрос среди друзей и родственников об отношении к массовым репрессиям в СССР.

«В большинстве школ России тема массовых репрессий не затрагивается вне курса истории, где ей посвящено несколько абзацев учебника. Сейчас мы предлагаем школам формат, наиболее подходящий для первого разговора об этом периоде истории. Кроме просветительской акции „30.10“ Музей истории ГУЛАГа разработал Урок Памяти — методическое пособие для проведения настоящего школьного урока о массовых репрессиях в 9-11 классах. Мы надеемся, что первое знакомство с темой пройдет успешно и в дальнейшем Урок Памяти войдет в учебные планы», — рассказал директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов.

Площадками проведения акции «30.10» в 2020 году станут школы, музеи, библиотеки, культурные и молодёжные центры республик Ингушетия, Коми, Калмыкия, Красноярского и Приморского края, Иркутской, Архангельской и Магаданской областей. В Томской области акция пройдет в муниципальной библиотеке «Энергетик» (ул.Дизайнеров, 4) и муниципальной библиотеке «Степановская» (ул. Богдана Хмельницкого, 40).

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Создание образовательных и просветительских программ по теме массовых репрессия — является одним из основных направлений деятельности Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной Правительством Российской Федерации 15 августа 2015 года и продленной 11 декабря 2018 года.

Музей истории ГУЛАГа — центр изучения, осмысления и открытого обсуждения истории массовых репрессий в СССР. Миссия Музея — рассказывать о массовых репрессиях и тем самым побуждать к размышлению о правах и свободах человека.

Фонд Памяти учрежден в 2016 году с целью содействия реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Фонд аккумулирует частные и корпоративные пожертвования и направляет их на реализацию проектов по сохранению памяти об истории массовых репрессий, происходивших в СССР в 1918–1956 гг. Миссия Фонда — создавать в России условия для осмысления истории массовых репрессий и тем самым способствовать утверждению в обществе гуманистических ценностей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: