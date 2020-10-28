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Более десятка административных дел возбуждено за срыв «ТомскРТС» сроков подачи тепла — прокуратура

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Прокуратура возбудила 13 дел об административном правонарушении в отношении АО «ТомскРТС» (входит в группу «Интер РАО») за срыв сроков подачи отопления в дома Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» пресс-служба областного надзорного ведомства в среду.

«По результатам проверок, проведенных в сентябре и октябре текущего года, установлено, что АО „ТомскРТС“ значительно нарушило сроки подачи отопления более чем в 100 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Общая сумма наложенных на организацию штрафов по рассмотренным девяти делам составила 52 тыс. рублей, еще четыре дела находятся на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области более 70 раз привлекал «ТомскРТС» к административной ответственности за превышение сроков отключения горячей воды в жилых домах. Общая сумма штрафов составила 380 тыс. рублей.

АО «ТомскРТС» — специализируется на обслуживании, ремонте тепловых сетей и сбыте теплоэнергии в Томске. Кроме того, компания обслуживает 22 локальных источника теплоснабжения. «ТомскРТС» на 100% принадлежит АО «Томская генерация», 98,54% акций которого контролирует ПАО «Интер РАО», еще 1,46% принадлежат АО «Интер РАО Капитал».

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