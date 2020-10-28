В Томской области осенние каникулы для школьников продлили до 8 ноября

28 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Школьные каникулы в Томской области продлеваются до 8 ноября. Такое решение принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19, сообщает прес-сслужба обладминистрации.

Решение было принято исходя из текущей ситуации с распространением COVID-19 в регионе.

«В Томской области 300 тысяч школьников, учителей, других сотрудников школ – почти треть населения. Сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который продлится, по всей вероятности, еще две недели, поэтому дальнейшее разобщение пойдет на пользу эпидемиологической ситуации, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Кроме того, у нас болеют более двухсот учителей, поэтому дополнительная неделя каникул даст возможность педагогам полностью вылечиться и начать полноценный образовательный процесс».

Также региональный оперштаб принял решение возобновить занятия в учреждениях дополнительного образования 2 ноября, однако до 30 ноября они будут проводиться только в дистанционном формате.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в регионе были установлены 11 765 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 942, умерших 116.

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