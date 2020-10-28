Почти 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

28 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 196 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 112 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 109 человек - есть признаки ОРВИ, у 11 пневмония. У остальных 76 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находится 71 человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области зарегистрированы 11 765 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 942, умерших 116.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции снизился до 1,04.

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