В «Точке кипения — Томск» обсудили инициативы социально-экономического развития региона

26 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 23 октября, с участием Губернатора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина и директора Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Веры Николаевны Адаевой состоялось обсуждение идей и проектных инициатив жителей региона, направленных на социально-экономическое развитие региона. Мероприятие состоялось в рамках регионального этапа Форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

В своем приветственном слове глава региона Сергей Жвачкин отметил, что данное мероприятие — это не просто заслушивание разных идей, а обсуждение, сопровождающееся выработкой конкретных решений.

«Сегодня человечество меняется стремительно, и не улавливать этого нельзя, — говорит глава региона. — Спасибо Агентству стратегических инициатив, которое взяло на себя нелегкий вызов заниматься такими вопросами. Большинство идей мы можем решить на месте совместными усилиями», — уверен Губернатор Томской области.

Также Сергей Жвачкин обозначил высокий уровень значимости инициатив, исходящих от жителей региона.

Представитель Агентства стратегических инициатив, директор Центра цифрового развития Вера Адаева представила основную информацию о Форуме «Сильные идеи для нового времени» и результатах сбора идей от регионов в рамках подготовки к Форуму.

«Главная цель Форума — сформировать содружество людей, которые бы эти идеи начали воплощать в жизнь, — говорит Адаева. — Инициатив всегда много, но, как правило, возникает ряд проблем, связанных с их реализацией». Поэтому логика Форума выстроена таким образом, чтобы был сформирован не только пул идей, но и выработаны дальнейшие меры их поддержки. Всего, по словам Веры Николаевны, на крауд-платформу Форума поступило более 15 тысяч идей.

«Отдельно отмечу Томскую область — это один из лучших результатов среди субъектов по количеству пришедших идей и абсолютный лидер по количеству идей, поданных в блок «Технологическое развитие», — отмечает представитель АСИ. Всего же, по словам Адаевой, можно выделить три направления идей, лидирующих по всем регионам. Это меры поддержки МСП, поддержка развития креативных индустрий и помощь детям с ОВЗ. По необходимым мерам поддержки все идеи также можно разделить на несколько категорий. Те, которые легко и быстро решаются и реализуются на региональном уровне. Те, для реализации которых нужно объединить несколько партнеров. Те, для которых нужно менять регуляторную политику. И, наконец, те идеи, для реализации которых нужна системная государственная инициатива. «В этой логике мы выстроили систему поддержки и сейчас происходит фильтрация идей», — завершила свое выступление Вера Адаева.

Авторами идей были представлены инициативы, затрагивающие разные сферы жизни. Для городского хозяйства и развития городской среды были предложены сразу несколько идей. Али Оздиев, директор ООО «СПОТПАРКИНГ», представил разработку своей компании — сервис для поиска свободных парковочных мест «SPOTParking», имеющий упрощенную систему мониторинга свободных парковочных мест в реальном времени. Глава региона поручил проработать возможность предоставления пилотных площадок для реализации проекта. Новые цифровые механизмы для взаимодействия участников, заинтересованных в развитии городской среды, ориентированные на работу с жителями и вовлечение их на разные фазы градостроительных проектов, представила эксперт Томского политехнического университета Наталья Гончарова. По словам Сергея Жвачкина, этот проект необходимо интегрировать с сервисом «Активный житель Томской области» Цифровой платформы Томской области. О 3D-портале для города «Строим город вместе», представляющем собой виртуальную и географически точную копию города в трехмерном пространстве, рассказал председатель комитета геоинформационного обеспечения городского Департамента архитектуры и градостроительства Сергей Сидоренко.

Игровые форматы для студентов томских техникумов для решения практических задач в области городского хозяйства, транспортной логистики, обращения с твердыми коммунальными отходами представил преподаватель Томского механико-технологического техникума Андрей Суслов. Для масштабирования предложенной практики Губернатор Томской области поручил создать мастерскую на базе Центра опережающей профессиональной подготовки.

Для роботизации агрохозяйств доцентом Юргинского филиала Томского политехнического университета Андреем Проскоковым совместно с командой был разработан сельскохозяйственный робот-толкатель, позволяющий заменить трудоемкие «ручные» операции в животноводстве. Главой региона предложено создать мини-производство на базе томской особо-экономической зоны.

В образовательной сфере авторами идей выступили представители томских IT-компаний, региональных и муниципальных органов управления, томских школ. Директор Светленского лицея Александр Сайбединов рассказал об опыте внедрения в образовательный процесс модели эмоционального образования и предложениях по масштабированию этой практики. Сергей Жвачкин также поддержал необходимость распространения элементов представленной образовательной практики в системе регионального образования, в том числе за счет перевода проекта на цифровую платформу и обеспечения функционирования научно-исследовательской лаборатории эмоционального образования. Компания «ГеоСпэйс» в лице ее директора по развитию Максима Пудалова предлагает проект, позволяющий молодым IT-специалистам получить и «прокачать» свои профессиональные навыки, используя современные инструменты и форматы обучения. По словам Жвачкина, команде проекта необходимо продолжать свою деятельность и в других направлениях, например, в области мультипликации, компьютерных игр. Заместитель Главы Каргасокского района по экономике Вера Рублёва представила авторский проект «Гражданин в 14! Правовая грамотность подростка», предполагающий разработку образовательных программ, направленных на правовое просвещение школьников по вопросам трудоустройства, ведения предпринимательской деятельности, операциях с недвижимостью и многое другое. Для реализации проекта главой региона предложено создать центр правовой грамотности и тиражирования совместно с АСИ. Представитель регионального Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова рассказала о совместном профориентационном проекте с томскими IT-компаниями для знакомства школьников с рабочей средой — «IT-старт».

В области пищевой промышленности томская компания «Глубокое солнце» предложила проект по строительству инкубатора клубники и свежей зелени, позволяющего выращивать такие виды продуктов в сложных климатических условиях. По словам Губернатора, проект является актуальным для регионов Сибири и Дальнего Востока. Предложено интегрировать проект в программу «Арктика». Для контроля условий хранения и перевозки замороженных продуктов компания «Криотех» разработала специальный прибор — термометки.

В области институциональных решений представители томских университетов — ТГУ и ТУСУРа — предложили создать Фонд Университетских Фондов для поддержки технологических стартапов и команд в университетской сред, а также ряд инструментов для развития предпринимательства в регионе.

Отдельным блоком инициатив выделен «Туризм». Идеи по развитию этнокультурного комплекса «Янов Хутор» представила глава Первомайского района Ирина Сиберт. А в границах города развивать внутренний туризм и повышать интерес жителей к пешим прогулкам предлагается за счет создания умных терренкуров (технологичных пеших маршрутов) в ботанических садах. Данный проект Губернатор Томской области поручил включить в туристические маршруты на сервисе «Гид-путеводитель по Томской области» Цифровой платформы Томской области.

Для жителей региона пенсионного возраста создана Академия активного долголетия, курсы и мероприятия которой пользуются большим спросом среди жителей серебряного возраста. Сейчас Академия направлена на расширение своих возможностей, в том числе за счет использования онлайн-технологий, актуальных в условиях эпидемиологической обстановки в стране и регионе. Сергей Жвачкин поддержал необходимость развития и масштабирования проекта, в том числе перевода его в дистанционный режим с одновременным увеличением количества предоставляемых мест.

По направлению «Цифровое развитие» томская компания ENBISYS представила свою разработку — онлайн-систему адаптивного обучения математике для школьников и студентов начальных курсов, которая по своей эффективности сравнима с индивидуальной работой с педагогом. По словам главы региона, данный проект необходимо продолжать развивать, в связи с чем поручил подготовить комплексный пилотный проект по адаптивному обучению и продвижению его на федеральном уровне, а также внести его в концепцию развития физико-математического и естественнонаучного образования региона.

Тэги/темы: