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Торги по продаже имущества Томскнефтепереработки возобновятся 1 декабря по цене вдвое ниже первоначальной

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Торги по продаже имущества ООО «Томскнефтепереработка» возобновятся 1 декабря по цене 2,176 млрд рублей — вдвое ниже первоначальной, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 7 декабря.

Имущественный комплекс «Томскнефтепереработки» — это действующий мини-НПЗ в селе Семилужки Томского района Томской области. Комплекс состоит из нескольких корпусов, котельной, трансформаторной подстанции, электростанции, вспомогательных зданий, коммунальной инфраструктуры, а также оборудования, емкостей, склада нефти и нефтепродуктов, подъездных автодорог, установки переработки нефти. Кроме того, в лот вошло право аренды земли.

Часть имущества находится в залоге у госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», банка «Траст» и ООО «ОТК-Трейд», часть свободна от залога.

Торги по продаже комплекса в форме публичного предложения стартовали в октябре 2019 года по начальной цене 4,351 млрд рублей. В ходе торгов стоимость НПЗ опустилась до 2,176 млрд рублей.

В марте 2020 года конкурсная процедура была приостановлена по решению Арбитражного суда Москвы из-за иска конкурсного управляющего Юрия Калакутина к московскому управлению Федеральной антимонопольной службы РФ. Ведомство выдало предписание о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров. Суд отказал в иске, последовавшая апелляционная жалоба также осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 1 октября, после чего препятствий для возобновления торгов не было.

Ранее имущество «Томскнефтепереработки» выставлялось на торги в июне 2019 года за 4,835 млрд рублей, однако желающих его приобрести не нашлось.

ООО «Томскнефтепереработка» владеет мини-НПЗ проектной мощностью 1 млн тонн сырья в год. Предполагалось, что к 2015–2016 годам оно выйдет на ежегодную переработку 4 млн тонн нефти с глубиной переработки 95%. Процедура наблюдения в ООО была введена в 2014 году, конкурсное производство — в сентябре 2016 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями компании по состоянию на 2005 год были Михаил Маляренко и Юрий Рощупкин на паритетных началах, в 2006 году 100% приобрела Tomsk Refining AB, зарегистрированная в Швеции. В 2011 году владельцем компании стала Stroguluda Investment Limited, ее бенефициаром является Андрей Кнауб.

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