В России вводится всеобщий масочный режим

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2020 // Фото: Владимир Дударев

С завтрашнего дня, 28 октября, вступает в силу постановление, вводящее в стране всеобщий масочный режим, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Постановлением предусмотрена обязанность лиц, находящихся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

При этом следует учитывать, что по аналогии права, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Кроме того, постановлением рекомендовано высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с распространением случаев заболевания снижение рисков распространения COVID-19.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области установлены 11 569 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 830, умерших 116.

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