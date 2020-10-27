Губернатор Сергей Жвачкин назвал новый бюджет социальным и антикризисным

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, представляя на «нулевом чтении» проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов областным депутатам, подчеркнул социальную и антикризисную направленность главного финансового документа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Бюджет новой трехлетки сохраняет социальную направленность, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Объем расходов на меры социальной поддержки мы сохранили на уровне 2020 года – это 7,7 миллиарда рублей».

При этом областные власти предусмотрели почти миллиард на обеспечение льготными лекарствами. Более полумиллиарда за счет собственных средств будет направлено на школьное питание. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, в проекте бюджета на 2021-й год предусмотрены средства на капитальный ремонт шести социальных объектов (вне рамок национальных проектов): это три сельские школы, две детские школы искусств в Северске и стадион «Юность» в Асине. По программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» в 2021 году на село переедут 107 врачей, 44 фельдшера и 17 педагогов.

Областные власти продолжат программу по комплексному развитию сельских территорий. Она предусматривает и газификацию, и строительство инженерной инфраструктуры, и благоустройство населённых пунктов, а также социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья. На 55 миллионов рублей областных средств запланировано привлечь 220 миллионов рублей федеральных.

На агропромышленный комплекс в проекте бюджета предусмотрено 1,4 миллиарда рублей. Основное направление – это поддержка производства молока (почти треть всех расходов на АПК), а также мясного и молочного скотоводства, субсидирование процентной ставки по кредитам сельхозтоваропроизводителей и обновление парка сельскохозяйственной техники.

6,5 миллиарда рублей (на уровне этого года) составит финансовая помощь муниципалитетам.

«Формирование бюджета в кризисный период наложило отпечаток на его структуру, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин в ходе «нулевого» бюджетного чтения. – Ряд вопросов остается не решенным. В том числе, не в полном объеме предусмотрены ассигнования на строительство и оснащение новой школы и детских садов, недостаточно средств на компенсацию затрат по программе государственных гарантий на оказание медицинской помощи, не обеспеченных средствами фонда ОМС и другие. Также мы вынуждены отложить наши амбициозные планы и проекты по развитию инфраструктуры области. У всех регионов в нынешних условиях падают доходы и, как следствие, идет рост долговой нагрузки. Поэтому сейчас время принимать антикризисный бюджет, который поможет поддержать жителей области в этот непростой период».

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