18+
18+

Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус заболели лечение лекарства сводка количество инфицированных уровень заболеваемости Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 190 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 82 человек, четверо скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все умершие из группы риска по возрасту и сопутствующим тяжелым заболеваниям. Трое страдали хронической сердечной недостаточностью и гипертонией, у двоих был сахарный диабет, еще у двоих – хроническая болезнь почек. Онкологическое заболевание было в анамнезе троих умерших пациентов. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.

У большинства вновь заболевших - 102 человек - есть признаки ОРВИ, у 19 пневмония. У остальных 69 инфекция протекала бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 78 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 11 569 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 830, умерших 116.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Три тонны нефти вылилось в реку Обь после столкновения двух барж в Томской области — «Экоспас»

20 октября 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, один пациент скончался

9 ноября 2020
Томские новости

За сутки в Томске составили протоколы на 5 посетителей магазинов, нарушивших масочный режим

6 ноября 2020
Томские новости

«Томь» в домашнем матче уступил «Оренбургу»

9 ноября 2020
Томские новости

На этой неделе томичей ждет дополнительный выходной

2 ноября 2020
Томские новости

Томские техникумы поделятся кроватями, подушками и матрасами с респираторными госпиталями

5 ноября 2020
Томские новости

Женщина-пассажир погибла в ночном ДТП в Томске

1 ноября 2020
Томские новости

Пожарные спасли двоих из горящего дома в Томской области

23 октября 2020
Томские новости

Эксперты в Томске обсудят профессиональное здоровье и трудовое благополучие работников и предложат идеи для корпоративных программ здоровья

26 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle