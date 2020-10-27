Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 190 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 82 человек, четверо скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все умершие из группы риска по возрасту и сопутствующим тяжелым заболеваниям. Трое страдали хронической сердечной недостаточностью и гипертонией, у двоих был сахарный диабет, еще у двоих – хроническая болезнь почек. Онкологическое заболевание было в анамнезе троих умерших пациентов. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.

У большинства вновь заболевших - 102 человек - есть признаки ОРВИ, у 19 пневмония. У остальных 69 инфекция протекала бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 78 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 11 569 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 830, умерших 116.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

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