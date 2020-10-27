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«Уральские авиалинии» на 1,5 месяца приостановят рейс Москва-Томск, сократят число полетов в начале 2021 года

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» до предновогодних дней приостановит рейсы из Томска в Москву и обратно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные международного аэропорта «Богашево».

Так, авиакомпания до 8 ноября осуществит только 5 рейсов вместо планировавшихся 9, после чего приостановит полеты по маршруту. Первый рейс Москва-Томск после перерыва запланирован на 23 декабря.

В канун новогодних праздников «Уральские авиалинии» будут выполнять полеты по маршруту Москва-Томск-Москва шесть раз в неделю, кроме четверга (в случае рейса из Томска в Москву — пятницы). В период новогодних каникул — с 1 по 13 января — полеты будут осуществляться ежедневно, а с 15 января до 24 февраля регулярность рснизится до четырех раз в неделю: по воскресеньям, средам, пятницам и субботам.

К ежедневным полетам по данному маршруту «Уральские авиалинии» планируют вернуться с 26 февраля.

«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском «Домодедово», екатеринбургском «Кольцово» и петербургском «Пулково». Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из 50 самолетов Airbus.

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