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«Серебряный Лучник» – Сибирь отметит лучшие коммуникационные проекты периода пандемии

Конкурсы и акции, Томские новости, себеряный лучник конкурс для PR связи с общественностью «Серебряный Лучник» – Сибирь отметит лучшие коммуникационные проекты периода пандемии

Томские проекты приглашают принять участие в конкурсе Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. В этом году премия пройдет в 11-й раз. К участию приглашаются проекты, завершенные в 2020 году на территории СФО. Заявки принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 21 декабря.

Правила не ограничивают масштаб и формат проектов-участников, поэтому в числе конкурсных работ могут быть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или события (например, продвижение в интернете или проведение пресс-тура), так и комплексные медиа-кампании, программы и стратегии. Выдвижение может происходить по инициативе заказчика, исполнителя, авторского коллектива или экспертной группы при условии обладания правами на заявленный проект.

Заявки на участие принимаются в номинациях «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Корпоративная социальная ответственность», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Антикризисные коммуникации в период пандемии» (номинация введена на один сезон). Выдвижение кандидатур в персональную номинацию «Мастер» происходит на основе личных заявок и рекомендаций членов жюри.

Оператором региональной премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». «Год стал очень сложным для многих отраслей, и наша не исключение. Но у нас ни разу не возникла мысль отказаться от проведения премии. В этом сезоне, несмотря на все его трудности, были придуманы и реализованы действительно интересные проекты, заслуживающие профессионального признания», — заявил исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» – Сибирь Егор Егошин.

В конце января 2021 года на церемонии награждения станут известны победители Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь. Среди них по решению жюри будет выбран один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 23 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 3 500 проектов. «Серебряный Лучник» – Сибирь проводится с 2010 года. За это время в региональном конкурсе приняли участие более 750 проектов, а 10 проектов стали победителями на всероссийском уровне.

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