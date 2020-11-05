Несовершеннолетний водитель устроил ДТП в Томском районе, один человек госпитализирован

Томский Обзор / Фото: 27 октября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 26 октября, в Томском районе столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-21120, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 14.50 на 1 километре подъезда к селу Дзержинское. По предварительным данным, отечественный автомобиль, под управлением 17-летнего водителя, выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В результате ДТП 46-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения в отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный материал по ст12.7 ч.1 КоАП РФ. К административной ответственности будут привлечены его родители.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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