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Несовершеннолетний водитель устроил ДТП в Томском районе, один человек госпитализирован

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Вчера днем, 26 октября, в Томском районе столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-21120, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 14.50 на 1 километре подъезда к селу Дзержинское. По предварительным данным, отечественный автомобиль, под управлением 17-летнего водителя, выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В результате ДТП 46-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения в отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный материал по ст12.7 ч.1 КоАП РФ. К административной ответственности будут привлечены его родители.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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