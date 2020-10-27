Томск намерен привлечь кредитные линии на 1 млрд рублей

27 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Администрация Томска объявила аукционы на привлечение четырех кредитных линий суммарным лимитом 1 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

В частности, город намерен привлечь невозобновляемую кредитную линию с лимитом 300 млн рублей сроком на 700 дней. Начальная (максимальная) цена контракта — 39,41 млн рублей (исходя из ставки 6,85% годовых).

Также планируется открыть в банках три возобновляемые кредитные линии: одну на 300 млн рублей на 1020 дней (начальная цена контракта — 67,07 млн рублей, или 8% годовых), одну на 200 млн рублей сроком на 1095 дней (48 млн рублей, или 8% годовых), и еще одну лимитом 200 млн рублей на 365 дней (13,42 млн рублей, или 6,71% годовых).

Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых обязательств муниципалитета.

Дата окончания подачи заявок на все аукционам — 5 ноября, торги назначены на 9 ноября.

По данным департамента финансов Томска, объем муниципального долга на 1 октября 2020 года составлял 3,445 млрд рублей, в том числе 1,752 млрд рублей — займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 1,693 млрд рублей — кредиты коммерческих банков.

Доходы городского бюджета на 2020 год с учетом последних корректировок утверждены в размере 17,587 млрд рублей, расходы — 18,539 млрд рублей, дефицит — 951,7 млн рублей, или 5,13% от расходов.

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