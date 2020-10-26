Более 180 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 184 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 79 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 101 человека - есть признаки ОРВИ, у 32 пневмония. У остальных 51 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 77 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 11 379 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 748.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе находится на отметке 1,06.

Тэги/темы: