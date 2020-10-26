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Завтра томичей ждет мокрый снег, сильный ветер, на дорогах гололедица

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Завтра, 27 октября, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются осадки, в отдельных районах сильные в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра с порывами 15-20 м/с, на дорогах местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, происшествиями на дорогах.

Жителям региона необходимо соблюдать меры личной безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

Согласно данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода с небольшим дождем. Температура воздуха днем +7°С, ветер южный, 4 метра в секунду.

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