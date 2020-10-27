Руководство области оценило народные идеи по развитию региона

27 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В пятницу, 23 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26) обсудили 19 лучших идей социального, технологического и цифрового развития региона, поданных его жителями.

Сбор идей, ориентированных на повышение качества жизни и имеющих хороший потенциал внедрения, проводился с 30 июня по 10 сентября на крауд-платформе Форума. Предлагаемые идеи не являлись зрелыми инвестиционными проектами. Это были инициативы от жителей региона — изобретателей, преподавателей техникумов и университетов, сотрудников администраций районов области, молодых технологических предпринимателей, некоммерческих организаций.

Всего от Томской области было подано 243 идеи — в основном, по направлению «Новая технологическая стратегия». С такими результатами область заняла 4-ю позицию среди регионов по числу идей на 100 тысяч населения. В период с 1 по 8 октября в «Точке кипения — Томск» прошли обсуждения идей, с участием представителей экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области. На основе рекомендаций экспертов был составлен шорт-лист из 19 идей для дальнейшего обсуждения на мероприятии с участием Губернатора Томской области.

Обсуждение прошло в рамках регионального этапа Форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». В нем приняли участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин, руководитель Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Вера Адаева Николаевна, а также заместители губернатора и представители профильных департаментов. Каждый из авторов идеи представил ее в краткой презентации, а присутствующие должностные лица дали свою оценку. Губернатор Томской области по некоторым проектам дал поручение руководителям профильных департаментов и служб относительно их воплощения.

Так, глава региона «дал зеленый свет» развитию электронного сервиса поиска свободных парковочных мест «SPOTParking», разработке и внедрению сельскохозяйственного робота-толкателя на базе универсальной роботизированной платформы «AgrY». Ряд идей участников были посвящены образованию и профориентации. Например, преподаватель Томского механико-технологического техникума рассказал о внедрении игровых форматов в образовательный процесс в учреждениях профессионального образования.

Также участникам рассказали о профориентационном мероприятии «ИТ-Старт». Особенность проекта, инициированного областным Департаментом труда, заключается в том, что будущие работодатели сами предлагают и обеспечивают образовательные траектории для своих потенциальных сотрудников. «ИТ-Старт» получил высокую оценку экспертов АСИ, включивших его в топ-1000 лучших идей РФ. В шорт-лист также попали идеи «Персональная конвертация (модель преобразования компетенций на основе данных)» и управленческая модель «Культура сотрудничества как основа построения экосистемы рынка труда», разработанные в Департаменте труда и занятости населения Томской области. В ближайшее время «ИТ-Старт» появится в Смартеке (платформе обмена практиками устойчивого развития) и будет тиражирован в другие субъекты РФ.

По итогам доклада губернатор порекомендовал создать специальный проектный офис по реализации этой идеи. Получила отклик главы региона и идея по созданию умных терренкуров в ботанических садах от Ботанического сада НИ ТГУ. В целом как губернатор, так и представитель АСИ сказали, что все предложенные идеи так или иначе заслуживают внимания.

В дальнейшем проекты будут доработаны и могут получить воплощение в регионе. Самые лучшие идеи будут также представлены руководству страны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: