18+
18+

Томичка потеряла 6,5 млн рублей, попытавшись сохранить деньги

Криминал, Происшествия, Томские новости, мошенники обманули задержали криминал Томичка потеряла 6,5 млн рублей, попытавшись сохранить деньги

Томичка поверила мошенникам и перевела на их счета 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 57-летней потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили о подозрительных операциях по ее счетам и попросили помочь в поиске мошенников. Звонившие убедили томичку снять все деньги и перевести на «безопасный» счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

4 ноября 2020
Томские новости

«Профессорская квартира» приглашает на музыкальный вечер

20 октября 2020
Томские новости

Томское УФАС раскрыло картель на топливном рынке ЗАТО Северск

9 ноября 2020
Томские новости

Ограничение движения по Кузовлевскому тракту в Томске продлили

27 октября 2020
Томские новости

Томский областной краеведческий музей приглашает посетить «Наш КНИГОЗАЛ»

23 октября 2020
Томские новости

Кержаков удаленно управлял игрой «Томи», но клуб по-прежнему в зоне вылета ФНЛ

12 ноября 2020
Томские новости

В Северном парке Томска откроется новый респираторный госпиталь

3 ноября 2020
Томские новости

Более 210 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

10 ноября 2020
Томские новости

В Томске открывается второе заведение кофе-бара Take Two

22 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle