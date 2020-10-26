Томичка потеряла 6,5 млн рублей, попытавшись сохранить деньги
26 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Томичка поверила мошенникам и перевела на их счета 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 57-летней потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили о подозрительных операциях по ее счетам и попросили помочь в поиске мошенников. Звонившие убедили томичку снять все деньги и перевести на «безопасный» счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
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