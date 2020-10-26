Выездной матч «Томи» закончился нулевой ничьей

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2020 // Фото: vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 24 октября, в Домодедово прошел матч 17 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 в рамках которого местный ФК «Велес» принимал ФК «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Встреча закончилась со счетом 0:0.

По итогам 17 туров томская команда занимает 21 место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч томская команда проведет 28 октября на домашнем поле, где встретится с ФК «СКА Хабаровск».

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