Более 180 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, один пациент скончался

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 187 случаев заболевания коронавирусном. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 71 человека. Один зараженный скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 100 человек - есть признаки ОРВИ, у 40 пневмония. У остальных 47 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 75 человек.

Скончавшийся пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, бронхиальной астмой. На фоне болезни у него развилась дыхательная недостаточность, респраторный и дистресс-синдром.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в регионе установлено 11 195 случаев заболевания COVID-19, 7 669 человек выздоровели, 112 скончались.

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