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Вспышка коронавируса произошла в НИИ онкологии Томского медцентра

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, вспышка нии онкологии коронавирус Вспышка коронавируса произошла в НИИ онкологии Томского медцентра

Три отделения НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра (ТНМЦ) закрыты на карантин из-за большого количества заразившихся коронавирусом медиков и пациентов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ТНМЦ.

«Отделения торакальной онкологии, гинекологии, общей онкологии, рассчитанные в сумме на 110 мест, закрыты на карантин из-за большого количества заболевших. Персонал находится на изоляции, пациентов без положительного анализа на коронавирус распустили по домам, а с положительным — перевели в респираторные госпитали», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, также отложены запланированные операции и лечение, но экстренных больных — несколько человек — оставили в отделении.

В пресс-службе отметили, что очаг заболевания уже локализован и сотрудники начинают выздоравливать, поэтому со следующего понедельника по пятницу закрытые отделения, как ожидается, начнут открываться друг за другом.

По последним данным, в Томской области за весь установлено 10 тыс. 818 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 7 тыс. 522, умерших — 111.

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