На следующей неделе в Томске ограничат движение в пер. Батенькова
23 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
В понедельник, 26 октября, с 9.00 в Томске будет ограничено движение автомобилей на участке пер. Батенькова от дома №7 до дома №9 с перекрытием одной полосы, сообщает пресс-служба мэрии.
Предполагается, что ограничение продлится до полуночи 2 ноября. В это время на данном участке бригады «Томскводоканала» заменят аварийный участок водопроводной линии и смонтируют колодцы в пер. Батенькова.
Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.
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