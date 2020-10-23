На следующей неделе в Томске ограничат движение в пер. Батенькова

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2020 // Фото: pixabay.com

В понедельник, 26 октября, с 9.00 в Томске будет ограничено движение автомобилей на участке пер. Батенькова от дома №7 до дома №9 с перекрытием одной полосы, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что ограничение продлится до полуночи 2 ноября. В это время на данном участке бригады «Томскводоканала» заменят аварийный участок водопроводной линии и смонтируют колодцы в пер. Батенькова.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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