«Ростелекома» построил сеть GPON для тысячи домохозяйств Томской области

23 октября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи по технологии GPON («оптика в квартиру») в селах Бакчар, Белый Яр, Подгорное и Зоркальцево Томской области. Более пяти тысяч семей, проживающих как в многоквартирных домах, так и в частном секторе, получили доступ к современным услугам связи и интернету со скоростью до 100 Мбит/сек.

GPON (Gigabit Passive Optical Network) — быстроразвивающаяся технология доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры или дома абонента внутрь помещения, что позволяет гарантировать стабильную скорость и подключить по одной линии несколько услуг связи.

«Компания „Ростелеком“ на территории региона постоянно ведет работу по модернизации сетей связи и строительству новых. Ранее в селах Бакчар, Белый Яр, Подгорное и Зоркальцево интернет был доступен по медным линиям, поэтому у жителей не было возможности пользоваться современными цифровыми сервисами. Теперь сельчане могут не только подключить интернет на более высокой скорости, но также оценить преимущества интерактивного телевидения Wink, установить видеонаблюдение или воспользоваться сервисом „Умный дом“. Мы стремимся к тому, чтобы современные технологии делали жизнь комфортной и современной не только в городе, но и в селе», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус. Пользователям доступны более 260 телеканалов. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, образовательные программы. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Специально для жителей этих населенных пунктов в компании действует акция «Лучшее решение для дома 2». При подключении интернета или интернета в комплекте с видеосервисом Wink клиенты получат «Видеонаблюдение», которое дает возможность круглосуточно наблюдать за порядком в доме или во дворе. Предложение доступно для новых и действующих абонентов «Ростелекома» до конца октября 2020 года.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома» жители Томской области могут на сайте https://tomsk.rt.ru и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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