Водитель пострадал при столкновении Lada и Chevrolet в Томске

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 22 октября, в Томске столкнулись Lada Largus и Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.20 на нерегулируемом пересечении улиц Водяной и Пролетарской. По предварительным данным, водитель Lada при выезде на перекресток с второстепенной дороги не уступил дорогу Chevrolvet, который двигался по главной.

В результате ДТП 25-летний водитель Lada с травмами доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефоны 8 (3822) 795-300, 66-44-22.

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