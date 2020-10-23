Жители Томска и Стрежевого чаще других заказывают доставку посылок на дом

23 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

С апреля 2020 года томские почтальоны доставили клиентам на дом более 6 тысяч регистрируемых мелких пакетов и посылок. Активнее всех доставку на дом заказывают жители Томска и Стрежевого, сообщает пресс-служба УФПС по Томской области.

«Сегодня, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, жители Томской области все чаще выбирают возможность получения услуг почтовой связи на дому. Одной из таких услуг стала доставка на дом регистрируемых мелких пакетов и посылок. В среднем ежемесячно наши почтальоны доставляют клиентам порядка 850 отправлений», — пояснил заместитель директора по операционному управлению УФПС Томской области Антон Игнатов.

Чтобы получить регистрируемый мелкий пакет или посылку, не посещая отделение почтовой связи, нужно сделать заявку через мобильное приложении Почты России, или в личном кабинете на сайте. Для этого необходимо найти свое почтовое отправление по трек-номеру, убедиться, что статус отправления «Ожидает адресата в месте вручения», и нажать кнопку доставки на дом. Затем — пошагово оформить услугу. После поступления заявки с клиентом свяжутся по телефону для уточнения времени доставки.

Услуга по доставке регистрируемых мелких пакетов и посылок осуществляется в течение 2-х рабочих дней с момента оформления заявки и за дополнительную плату, которая составляет 100 руб. за одно отправление.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса томичи стали вдвое чаще заказывать доставку почтовых отправлений на дом

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