Из-за коронавируса томичи стали вдвое чаще заказывать доставку почтовых отправлений на дом

14 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В марте и апреле 2020 года жители Томской области воспользовались курьерскими услугами Почты России более 17,5 тысяч раз, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

В конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции Почта России в два раза снизила стоимость доставки посылок свыше 2 кг и расширила перечень отправлений, доставляемых на дом из почтовых отделений. Если раньше за посылками приходилось идти на почту, то теперь клиенты предпочитают заказывать их доставку на дом через цифровые каналы. Пик востребованности услуги пришелся на период с 6 по 8 мая. Всего за прошлую неделю, включая выходные, было оформлено свыше 500 заявок.

«Данный сервис наиболее популярен в Томске и Северске. Несмотря на рост числа обращений, почтальоны и курьеры доставляют посылки на следующий день после оформления заказа», - пояснил заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

Почта России стремится защитить здоровье сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Они ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников через онлайн-форму оперативного сбора информации. Сотрудники, которые работают с клиентами, получили средства индивидуальной защиты.

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