В Томске открылась новая кофейня Sansara

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2020 // Фото: instagram.com/sansara.coffee

В Томске на пр. Кирова, 34 начала работу новая городская кофейня «Сансара». Заведение открыли три единомышленника — Андрей Колодин, Таня Штатных и Лера Казарина. Лерины рисунки играют важную роль в интерьере кофейни.

«Благодаря её рисункам появились наши стаканы и стена. Можно сказать, что при создании интерьера мы вдохновлялись моментом, мечтами и нашими представлениями о том, что для нас уют и красота, — рассказывают в кофейне. — Мы всем сердцем любим место, которое у нас получилось. И для нас это атмосфера полуразрушенной роскоши, потолок, люстра, тёплый свет, яркие акценты на синем цвете, рисунок на стене — будто сквозь разрушенное здания прорастают листья. Все это очень сильно переплелось с названием, и сложилось в единую картинку», — рассказали Томскому Обзору в кофейне.

В заведении предлагают несколько видов кофе, чаи и молочные коктейли. Также здесь можно купить десерты и сэндвичи. Средний чек составляет 180 рублей.

В дальнейшем в кофейне планируют устраивать каппинги (дегустации кофе), проводить гитарные и поэтические вечера, а также игры в «настолки».

«Наше заведение можно охарактеризовать как очень уютную, самобытную городскую кофейню, в которой гости себя могут чувствовать как дома. Ты можешь почитать книгу, сидя на подоконнике, поработать за столом или провести время за беседой с любимым человеком», — рассказывают в кафе.

А еще владельцы очень любят животных, поэтому будут рады гостям с питомцами.

Фото: кофейня Sansara.

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