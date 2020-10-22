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В Музее истории Томска расскажут тайны «Томских трущоб»

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В понедельник, 26 октября, в 16.00 в Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3) пройдет встреча с Марией Могилатовой, одной из инициаторов переиздания знаменитого романа Валентина Курицына «Томские трущобы».

Как сообщают организатора, гости узнают об истории этого проекта и смогут задать вопросы Марии. Затем участники встречи посетят экскурсию по новой мини-выставке музея «Тайны «Томских трущоб», рассказывающую об истории создания романа.

«На мероприятии речь пойдет о процессе переиздания: как восстанавливали текст и искали спонсоров, о тираже и особенностях взаимодействия с заказчиками, а также о вариантах продолжения этого образовательного проекта», — отмечает Мария Могилатова.

Популярный в начале ХХ века авантюрный роман «Томские трущобы» вновь стал популярен в 2020 году благодаря самому полному переизданию, инициаторами которого стали доктор филологических наук Наталья Жилякова и аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова.

«Почти 5 лет мы занимались переизданием серии романов томского писателя, и вот в этом году книги нашли своего читателя. История переиздания сама по себе тот ещё авантюрный роман, хочется поделиться этой историей с томичами и гостями города. К тому же это станет поводом обратить внимание на родную литературу, активировать культурный код», — говорит Мария Могилатова.

Напомним, что 1 марта на открытии СБСК также говорили о романе «Томские трущобы».

Необходима предварительная запись по телефону 65-72-55.

Возрастные ограничения: 14+.

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