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В Томске загорелся детский сад

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Сегодня, 22 октября, в детском саду №53 на ул. Ивановского произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 09.24. В здании также сработала автоматическая пожарная сигнализация. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 30 работников детского сада и 102 ребенка. Пострадавших нет.

Пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей, его площадь составила 0,2 квадратных метра. В результате возгорания в пищеблоке обгорела распределительная коробка, около нее закоптилась стена.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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