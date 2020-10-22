В Томске загорелся детский сад
22 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 22 октября, в детском саду №53 на ул. Ивановского произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 09.24. В здании также сработала автоматическая пожарная сигнализация. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 30 работников детского сада и 102 ребенка. Пострадавших нет.
Пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей, его площадь составила 0,2 квадратных метра. В результате возгорания в пищеблоке обгорела распределительная коробка, около нее закоптилась стена.
Причина пожара устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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