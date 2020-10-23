Томский областной краеведческий музей приглашает посетить «Наш КНИГОЗАЛ»

23 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено ТОКМ

Томичи могут ознакомиться с книжными выставками Томского областного краеведческого музея им. М.Б.Шатилова. Библиотека музея работает по адресу: пер. Спортивный, 13.

Одна из наиболее интересных рубрик библиотеки музея — «Наш КНИГОЗАЛ» — ведётся на сайте с 2017 года. Страница полностью посвящена хранящимся в библиотеке ТОКМ изданиям, среди которых есть книги и журналы, имеющие немалую книговедческую и историческую ценность.

Фонду музейной библиотеки без малого сто лет — он включает в себя как целенаправленно приобретённые за всё это время издания краеведческого и музеологического содержания, так и частные дары, и реквизированные в двадцатые годы прошлого века библиотеки обществ, организаций и отдельных лиц — например, библиотеку Томского отделения Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев.

Помочь исследователю и случайному посетителю сориентироваться в многообразии библиотечных сокровищ и призвана рубрика «Наш КНИГОЗАЛ». Рубрика имеет подразделы:

На странице Новинки в удобной для просмотра форме представлены все новые издания, так как в библиотеке музея хранятся не только редкие печатные источники прошлых лет, но и активно приобретаются современные книги и журналы.

Особый интерес представляет рубрика «Выставки КНИГОЗАЛА». Это раздел виртуальных выставок. Именно здесь вы можете наиболее полно и подробно ознакомиться с каким-то изданием или тематической подборкой в режиме онлайн. Рубрика имеет широкий охват читателей — она создана для профессионалов и любителей: научных сотрудников, преподавателей, студентов, школьников, и всех интересующихся историей нашего края и нашей страны, редкими изданиями и просто хорошими книгами. Здесь вы познакомитесь не только с краеведческой литературой, но и узнаете о становлении экскурсионного дела в России , познакомитесь со специализированными статистическими изданиями , с новейшими изданиями ТОКМ , первыми узнаете о необычных находках в фонде библиотеки, увидите редкие звёздные атласы и много другое.

В разделах «Коллекции и собрания» и «Редкие издания» представлены библиотечные книги, журналы и плакаты, по какому-либо признаку относящиеся к уникальным, и это не только год издания.

Здесь каждый исследователь найдёт наиболее интересные для себя разделы. Нам, со своей стороны хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые из них:

Дореволюционные сериальные и продолжающиеся издания . Богатое собрание Известий, Ежегодников, Записок, Протоколов и Отчётов известных в России обществ. На сайте представлены в виде библиографического списка.

Редкие издания представляют вашему вниманию не все жемчужины библиотечного фонда. Классифицировать подобные издания очень сложно, поэтому здесь, на сайте, они представлены по годам.

Музееведение . Эта коллекция в библиотеке музея пока в стадии формирования, но, по отзывам уже работавших с ней исследователей, она представляет особую ценность для музеологов. Подобные собрания в других старинных библиотеках вероятно тоже есть, но в «Нашем КНИГОЗАЛе» мы решили наиболее наглядно дать представление о коллекции книг и брошюр по музейному делу, включающей в себя широкий спектр изданий — от дореволюционных до современных.

Все рубрики Книгозала постоянно пополняются. К большому сожалению, рассказать обо всех интересных изданиях библиотеки в виртуальном формате невозможно, а ведь сотрудники библиотеки могут ответить на самые неожиданные запросы читателей. Например, в библиотеке есть учебник «Курс паровозов», обзорная литература по санаторно-курортному делу в Сибири, учебники по артиллерийской технике довоенного времени, сборники законов дореволюционной России, труды из серии «Науки о душе» и многое другое.

В библиотеке музея ведётся также «Электронный каталог» и база данных «Опубликованные и неопубликованные труды сотрудников ОГАУК «ТОКМ им. М. Б. Шатилова».

Если вы хотите получить более полную информацию по интересующим вас изданиям, вы можете обратиться в библиотеку лично по адресу: пер. Спортивный, 13, как в часы работы библиотеки, так и в другое время, если вы сообщите о своём визите заранее заведующей библиотекой Светлане Валерьевне Бубновой по телефону +7-909-540-68-70 .

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