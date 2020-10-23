Томский областной краеведческий музей приглашает посетить «Наш КНИГОЗАЛ»
Томичи могут ознакомиться с книжными выставками Томского областного краеведческого музея им. М.Б.Шатилова. Библиотека музея работает по адресу: пер. Спортивный, 13.
Одна из наиболее интересных рубрик библиотеки музея — «Наш КНИГОЗАЛ» — ведётся на сайте с 2017 года. Страница полностью посвящена хранящимся в библиотеке ТОКМ изданиям, среди которых есть книги и журналы, имеющие немалую книговедческую и историческую ценность.
Фонду музейной библиотеки без малого сто лет — он включает в себя как целенаправленно приобретённые за всё это время издания краеведческого и музеологического содержания, так и частные дары, и реквизированные в двадцатые годы прошлого века библиотеки обществ, организаций и отдельных лиц — например, библиотеку Томского отделения Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев.
Помочь исследователю и случайному посетителю сориентироваться в многообразии библиотечных сокровищ и призвана рубрика «Наш КНИГОЗАЛ». Рубрика имеет подразделы:
- Библиотечный фонд (даёт представление о структуре книжного фонда в соответствии с таблицами ББК);
- Новинки;
- Выставки Книгозала;
- Томский Обзор (здесь представлены виртуальные выставки, созданные в сотрудничестве с изданием «Томский Обзор»);
- Собрания и коллекции библиотеки;
- Редкие издания.
На странице Новинки в удобной для просмотра форме представлены все новые издания, так как в библиотеке музея хранятся не только редкие печатные источники прошлых лет, но и активно приобретаются современные книги и журналы.
Особый интерес представляет рубрика «Выставки КНИГОЗАЛА». Это раздел виртуальных выставок. Именно здесь вы можете наиболее полно и подробно ознакомиться с
В разделах «Коллекции и собрания» и «Редкие издания» представлены библиотечные книги, журналы и плакаты, по
Здесь каждый исследователь найдёт наиболее интересные для себя разделы. Нам, со своей стороны хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые из них:
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Дореволюционные сериальные и продолжающиеся издания. Богатое собрание Известий, Ежегодников, Записок, Протоколов и Отчётов известных в России обществ. На сайте представлены в виде библиографического списка.
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Редкие издания представляют вашему вниманию не все жемчужины библиотечного фонда. Классифицировать подобные издания очень сложно, поэтому здесь, на сайте, они представлены по годам.
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Музееведение. Эта коллекция в библиотеке музея пока в стадии формирования, но, по отзывам уже работавших с ней исследователей, она представляет особую ценность для музеологов. Подобные собрания в других старинных библиотеках вероятно тоже есть, но в «Нашем КНИГОЗАЛе» мы решили наиболее наглядно дать представление о коллекции книг и брошюр по музейному делу, включающей в себя широкий спектр изданий — от дореволюционных до современных.
Все рубрики Книгозала постоянно пополняются. К большому сожалению, рассказать обо всех интересных изданиях библиотеки в виртуальном формате невозможно, а ведь сотрудники библиотеки могут ответить на самые неожиданные запросы читателей. Например, в библиотеке есть учебник «Курс паровозов», обзорная литература по
В библиотеке музея ведётся также «Электронный каталог» и база данных «Опубликованные и неопубликованные труды сотрудников ОГАУК «ТОКМ им. М. Б. Шатилова».
Если вы хотите получить более полную информацию по интересующим вас изданиям, вы можете обратиться в библиотеку лично по адресу: пер. Спортивный, 13, как в часы работы библиотеки, так и в другое время, если вы сообщите о своём визите заранее заведующей библиотекой Светлане Валерьевне Бубновой по телефону