В Томске на Киевской загорелся заброшенный деревянный дом
21 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 21 октября, в Томске загорелся одноэтажный заброшенный бревенчатый дом на ул.Киевской, 123, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 16.30. В ликвидации пожара было задействовано несколько пожарных расчётов. Возгорание удалось ликвидировать в 17.16.
По предварительным данным, площадь пожара составила 80 квадратных метров, пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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