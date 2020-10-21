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В Томске на Киевской загорелся заброшенный деревянный дом

Происшествия, Томские новости, Пожар киевская горит деревянный дом загорелись сводка происшествий В Томске на Киевской загорелся заброшенный деревянный дом

Сегодня, 21 октября, в Томске загорелся одноэтажный заброшенный бревенчатый дом на ул.Киевской, 123, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 16.30. В ликвидации пожара было задействовано несколько пожарных расчётов. Возгорание удалось ликвидировать в 17.16.

По предварительным данным, площадь пожара составила 80 квадратных метров, пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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