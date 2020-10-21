Более 180 кубометров водно-нефтяной смеси собрано на месте столкновения двух барж на реке Обь в Томской области

21 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: администрация Каргасокского района

Специалисты собрали на реке Обь 185 куб. м нефтесодержащей жидкости на месте разлива после воскресного столкновения двух барж в Каргасокском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Верхнеобского управления Росрыболовства.

«На устранении последствий аварии задействован 31 человек и 11 единиц техники. На 21 октября из водного объекта удалено 185 куб. м нефтесодержащей жидкости. Работы по устранению аварии продолжаются», — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы воды и донных отложений для проведения лабораторных исследований по количественному содержанию загрязняющих веществ в месте разлива.

Как сообщалось, 18 октября две баржи столкнулись в затоне реки Обь у села Каргасок в Томской области. В результате из пробоины в одном из восьми танкеров баржи вытекла нефть.

Утром в понедельник специалисты установили на реке боновые заграждения, локализовали зону разлива, которая составила порядка 800 кв. м, и приступили к сбору нефти.

По факту инцидента Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР и Западно-Сибирская транспортная прокуратуры проводят проверки.

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