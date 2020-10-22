18+
18+

Томичей приглашают на викторину «Своя игра»

Конкурсы и акции, Томские новости, Томский областной краеведческий музей, своя игра музей викторина конкурсы образовательные мероприятия Томичей приглашают на викторину «Своя игра»

В воскресенье, 25 октября, томский музей начала наук «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26, 4 этаж) приглашает на командную викторину для семей с детьми школьного возраста, студентов, учащихся средней и старшей школы «Своя игра».

Для игроков проведут обзорную экскурсию, а затем соберут в Научном театре для проведения интерактивной викторины с вопросами о законах мироздания.

«На сегодняшний день все запланированные мероприятия в силе. У нас есть ограничение по количеству человек, поэтому рекомендуется предварительная запись», — сообщают организатор викторины.

Начало в 16.00. Всего на мероприятии допустимо не более 10 человек. Записаться можно по телефону: 903-437 и 8-961-891-9374.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Завтра томичей ждет сильный ветер, похолодание, снег и гололед

27 октября 2020
Томские новости

Три тонны нефти вылилось в реку Обь после столкновения двух барж в Томской области — «Экоспас»

20 октября 2020
Томские новости

В Томской области более 190 новых случаев заболевания COVID-19, три пациента скончались

11 ноября 2020
Томские новости

Томские ученые вернулись из арктической экспедиции и представили ее результаты президиуму РАН

12 ноября 2020
Томские новости

Скончался заведующий инфекционным отделением томской медсанчасти «Строитель» Олег Буров

7 ноября 2020
Томские новости

За сутки в Томске составили протоколы на 5 посетителей магазинов, нарушивших масочный режим

6 ноября 2020
Томские новости

Томский краеведческий музей открывается после ремонта

11 ноября 2020
Томские новости

Томский политех первым в России проведет Urban Greenhouse Challenge

27 октября 2020
Томские новости

Психологические фильмы, держащие в напряжении

20 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle