Томичей приглашают на викторину «Своя игра»

22 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Точка гравитации

В воскресенье, 25 октября, томский музей начала наук «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26, 4 этаж) приглашает на командную викторину для семей с детьми школьного возраста, студентов, учащихся средней и старшей школы «Своя игра».

Для игроков проведут обзорную экскурсию, а затем соберут в Научном театре для проведения интерактивной викторины с вопросами о законах мироздания.

«На сегодняшний день все запланированные мероприятия в силе. У нас есть ограничение по количеству человек, поэтому рекомендуется предварительная запись», — сообщают организатор викторины.

Начало в 16.00. Всего на мероприятии допустимо не более 10 человек. Записаться можно по телефону: 903-437 и 8-961-891-9374.

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