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В Томской области пройдет вебинар «Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией в трудовых коллективах»

Работа, Работа в Томске, Томские новости, вебинар вич спид профилактика В Томской области пройдет вебинар «Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией в трудовых коллективах»

В четверг 22 октября в 10:00 состоится вебинар «Профилактика заражения ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах».

Главный врач ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» Александр Степанович Чернов и директор благотворительного фонда «Томск – АнтиСПИД» Елена Михайловна Борзунова расскажут участникам вебинара о профилактике заражения и выявления ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах, о заболеваемости и пораженностью ВИЧ-инфекцией в Томской области и профилактической работе в трудовых коллективах.

Принять участие в вебинаре приглашают всех желающих. Отправить свои вопросы спикерам можно заранее, отправив письмо на адрес электронной почты stea@rabota.tomsk.ru .

Вебинар проводится Департамент труда и занятости населения Томской области как часть работы по профилактике ВИЧ-инфекции на производстве в рамках реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года.

В Томской области разработан план мероприятий на 2019-2021 годы по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах, в соответствии с которым проводятся мероприятия, направленные на информирование работников и работодателей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

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