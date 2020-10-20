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В «Точке кипения – Томск» пройдут «Data DebatЫ»

Томские новости, точка кипения мероприятия в Томске В «Точке кипения – Томск» пройдут «Data DebatЫ»

Завтра, 21 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» пройдут «Data DebatЫ». Темой мероприятия станет «Доступность данных. Данные как ресурс». Пять ведущих экспертов в области AI&Data в формате data debates обсудят возможности и вызовы применения технологий работы с данными для решения задач в науке и экономике и актуальных проблем общества.

Сегодня вопрос обеспечения доступности данных и принятия грамотных решений на их основе как никогда остро стоит перед государством и обществом в целом. При этом стремительное расширение информационных возможностей влечет за собой необходимость проверки достоверности данных и обеспечение безопасности. В рамках этой темы мы говорим про решения, нацеленные на снижение уровня бедности за счет анализа данных, про то, как снять ряд ограничений на использование данных для университетов в целях проведения исследований, а также определим, какие существуют новые подходы в регулировании защиты данных граждан и подходы антимонопольного регулирования.

Спикеры дебатов:

Дата и время: 21 октября 2020 г. (среда), 18:00 — 19:30 ч.

Место проведения: пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж).

Для участия обязательна регистрация по ссылке.

Напоминаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой в «Точке кипения — Томск» действует масочный режим. Просьба при себе иметь маску, а при любых симптомах простуды оставаться дома. Организаторами будет организована видеотрансляция мероприятия (ссылка на трансляцию будет доступна в день мероприятия на странице.

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