В «Точке кипения – Томск» пройдут «Data DebatЫ»
Завтра, 21 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» пройдут «Data DebatЫ». Темой мероприятия станет «Доступность данных. Данные как ресурс». Пять ведущих экспертов в области AI&Data в формате data debates обсудят возможности и вызовы применения технологий работы с данными для решения задач в науке и экономике и актуальных проблем общества.
Сегодня вопрос обеспечения доступности данных и принятия грамотных решений на их основе как никогда остро стоит перед государством и обществом в целом. При этом стремительное расширение информационных возможностей влечет за собой необходимость проверки достоверности данных и обеспечение безопасности. В рамках этой темы мы говорим про решения, нацеленные на снижение уровня бедности за счет анализа данных, про то, как снять ряд ограничений на использование данных для университетов в целях проведения исследований, а также определим, какие существуют новые подходы в регулировании защиты данных граждан и подходы антимонопольного регулирования.
Спикеры дебатов:
- Александр Фадеев, Проректор по цифровизации НИ ТПУ
- Вячеслав Гойко, Директор Центра прикладного анализа больших данных НИ ТГУ
- Дмитрий Бубнов, Генеральный директор ООО «Энбисис» (ENBISYS)
- Вера Адаева, Руководитель Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив (АСИ)
- Нил Рубенс (Neil Rubens), PhD, профессор, сотрудник Лаборатории активного интеллекта Высшей школы компьютерных наук в Институте управления транспорта и связи, со-основатель сети инновационных экосистем в MediaX, Стэнфорд, основатель industryanalyzer.
Дата и время: 21 октября 2020 г. (среда), 18:00 — 19:30 ч.
Место проведения: пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж).
Для участия обязательна регистрация по ссылке.
Напоминаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой в «Точке кипения — Томск» действует масочный режим. Просьба при себе иметь маску, а при любых симптомах простуды оставаться дома. Организаторами будет организована видеотрансляция мероприятия (ссылка на трансляцию будет доступна в день мероприятия на странице.