В «Точке кипения – Томск» пройдут «Data DebatЫ»

20 октября 2020 / Томский Обзор

Завтра, 21 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» пройдут «Data DebatЫ». Темой мероприятия станет «Доступность данных. Данные как ресурс». Пять ведущих экспертов в области AI&Data в формате data debates обсудят возможности и вызовы применения технологий работы с данными для решения задач в науке и экономике и актуальных проблем общества.

Сегодня вопрос обеспечения доступности данных и принятия грамотных решений на их основе как никогда остро стоит перед государством и обществом в целом. При этом стремительное расширение информационных возможностей влечет за собой необходимость проверки достоверности данных и обеспечение безопасности. В рамках этой темы мы говорим про решения, нацеленные на снижение уровня бедности за счет анализа данных, про то, как снять ряд ограничений на использование данных для университетов в целях проведения исследований, а также определим, какие существуют новые подходы в регулировании защиты данных граждан и подходы антимонопольного регулирования.

Спикеры дебатов:

Александр Фадеев, Проректор по цифровизации НИ ТПУ

Вячеслав Гойко, Директор Центра прикладного анализа больших данных НИ ТГУ

Дмитрий Бубнов, Генеральный директор ООО «Энбисис» (ENBISYS)

Вера Адаева, Руководитель Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив (АСИ)

Нил Рубенс (Neil Rubens), PhD, профессор, сотрудник Лаборатории активного интеллекта Высшей школы компьютерных наук в Институте управления транспорта и связи, со-основатель сети инновационных экосистем в MediaX, Стэнфорд, основатель industryanalyzer.

Дата и время: 21 октября 2020 г. (среда), 18:00 — 19:30 ч.

Место проведения: пространство коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж).

Для участия обязательна регистрация по ссылке.

Напоминаем, что в связи с эпидемиологической обстановкой в «Точке кипения — Томск» действует масочный режим. Просьба при себе иметь маску, а при любых симптомах простуды оставаться дома. Организаторами будет организована видеотрансляция мероприятия (ссылка на трансляцию будет доступна в день мероприятия на странице.

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