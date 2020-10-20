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Студентка ТГАСУ предложила новый путь реставрации одной из старейших водозаборных будок Томска

Архитектура и дизайн, Образование и наука, ТГАСУ, Томские новости, будка вариант использования магазин свечей Студентка ТГАСУ предложила новый путь реставрации одной из старейших водозаборных будок Томска

Студентка Томского государственного архитектурно-строительного университета Анастасия Шеметова, под руководством доцента кафедры реставрация и реконструкция архитектурного наследия АФ Елены Ситниковой, разработала новый вариант реставрации для одной из старейших в городе кирпичных водоразборных будок на улице Розы Люксембург, 67а. Архитекторы предлагают вариант более рационального использования здания с целью сохранения исторического объекта.

Как сообщает пресс-служба вуза, архитекторы провели первое в Томске исследование по изучению состояния всех водоразборных будок города. Всего их сохранилось пять. Выбранная как объект реконструкции водоразборная будка — неотъемлемая часть комплекса построек первого томского водопровода.

«Необходимо подстроить колоритное строение для жизни современного города, — отмечает Анастасия. — Создать единую картинку исторического квартала с современным функционалом. Правильно выбрать новую функцию для объекта, которая бы позволила раскрыть все художественно-эстетические достоинства здания и сохранить его объемно-планировочную структуру».

На момент создания проекта, в водоразборной будке находилась мини-кофейня. А, как отмечали исследователи, помещение второго этажа с интересным пространством и лепным декором на потолке было не доступно для посторонних. В рамках проекта предлагалось провести ряд реставрационных работ. После чего приспособить объект под магазин декоративных свечей.

«С каждым годом декоративные свечи становятся все более популярными, — поделилась девушка. — Их используют в качестве декора на фотосессиях и торжественных мероприятиях. На эту мысль меня натолкнула и сама форма объекта. Небольшая башня с энтазисом (плавное изменение диаметра сечения колонны — прим. ред.) и шатровой крышей внешне напоминает горящую свечу».

На первом этаже предполагалось разместить торговую лавку, на втором — мастерскую индивидуальных занятий по изготовлению свечей своими руками. Благоустроенную зону вокруг здания в летние периоды отвести под открытые мастер-классы для детей. Также на территории в рамках проекта были предусмотрены ограждение, парковка для сотрудников и посетителей, малые архитектурные формы.

«Используя исторические здание под актуальные для города функции, мы не только способствуем их сохранению, но и сохранению историко-архитектурной среды в целом, — резюмирует Анастасия. — А также воспитываем в будущих поколениях любовь к родному городу, понимание ценности историко-культурного наследия».

Однако во время подготовки проекта на месте мини-кофейни в башне открылся магазин одежды российских брендов. Как отметил Томскому Обзору владелец Dvor Store Константин Тимонов, теперь на второй этаж башни могут попасть все желающие.

«Мы пускаем на второй этаж всех любопытных. Хоть экскурсии водите, нам не жалко. А вот дворик перед башней и правда пустует. Мы с радостью готовы пустить туда мобильные кофейни или стритфуд», — рассказал Константин.

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