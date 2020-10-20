«Профессорская квартира» приглашает на музыкальный вечер

20 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В субботу, 24 октября, в музее «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30) пройдет вечер поэзии и музыкальной импровизации.

Как сообщают организаторы, мастер художественного слова Ольга Радионова познакомит слушателей с творчеством современных российских поэтесс, а известный томский пианист Александр Петров представит музыкальную импровизацию на эти стихи.

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Начало мероприятия в 19.00, стоимость входа — 400 рублей для пенсионеров и 500 рублей для всех остальных. При себе обязательно иметь медицинскую маску.

Необходима предварительная запись по телефону: +7 906 957-47-87, в директ инстаграм-аккаунта музея или в комментариях к посту по ссылке.

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