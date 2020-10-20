Иномарка сбила 12-летнюю девочку в Томске

20 октября 2020 / Томский Обзор

Вчера вечером, 19 октября, в Томске под колеса Lifan попала 12-летняя девочка-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.36 на ул.Киевская, 74. Здесь 33-летний водитель иномарки сбил девочку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу вне перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП девочка с травмами доставлено в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обратиться в ГИБДД по адресу: г. Томск, ул. Иркутской тракт, 198/1, кабинет 310 или по телефонам 8(3822)795-300, 664-422, 664-424.

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