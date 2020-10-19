Производитель чугунных радиаторов и структура Росатома стали резидентами ТОР «Северск»

19 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ООО «ПСК «Томбат» и ООО «Тэфра» стали резидентами территории опережающего развития (ТОР) «Северск», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Обе компании заключили соглашения о деятельности с АО «Атом-ТОР». Таким образом, число резидентов ТОР «Северск» выросло до семи.

По данным пресс-службы, ООО ПСК «Томбат» планирует запустить в Северске автоматизированную линию по производству чугунных радиаторов отопления по собственной технологии. Инвестиции в проект составят не менее 10 млн рублей.

«ООО «Тэфра» планирует реализовать проект по финальной переработке золошлаковых материалов. Инвестиции компании составят около 430 млн рублей.

«До конца года управляющая компания АО „Атом-ТОР“ ожидает регистрации еще шести резидентов. Их проекты и бизнес-планы сейчас рассматривают эксперты. Предполагается, что инвестиции в проекты превысят 4,5 млрд рублей, это позволит создать более 400 рабочих мест», — говорится в сообщении.

ТОР «Северск» создана в феврале 2019 года. Территория включает десять земельных участков общей площадью 135 га.

На сегодняшний день резидентами ТОР являются семь компаний. Помимо ООО «ПСК «Томбат» и ООО «Тэфра», это ООО «НПК «ВАБ-70», ООО «Сибирский титан», ООО «МК-Полимер», ООО «ТомскАзот» и ООО «Северсккабель». По данным обладминистрации, резидентами уже создано более 160 рабочих мест и привлечено 190 млн рублей инвестиций.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ПСК «Томбат» создано в 2015 году. Компания в равных долях принадлежит Никите Свиридову и Ивану Шишкову. Выручка организации в 2019 году составила 14,7 млн рублей, чистая прибыль — 39 тыс. рублей.

ООО «Тэфра» зарегистрировано в августе 2020 года. Компания является дочерним предприятием АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, дивизион ГК «Росатом»). Сообщалось, что «Тэфра» планирует наладить переработку ЗШО в коммерческие продукты на золоотвале Северской ТЭЦ.

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