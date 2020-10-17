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В Томской области более 170 новых случаев COVID-19

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция сводка количество заболевших В Томской области более 170 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 75 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 118 человек - есть признаки ОРВИ, у 15 пневмония. У 40 человек инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находится 51 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 9755 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7256, умерших 101.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,16.

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