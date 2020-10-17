ВООПиК: «Дом на Сакко, 5 в Томске сносят те же собственники, кто уничтожил памятник на пр.Ленина, 143»

17 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Бокова

Сегодня в Томске продолжились работы по сносу исторического дома по пер. Сакко, 5 (пр. Ленина, 140), сообщила председатель совета Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова.

Прибывшие сегодня на место работ полицейские выяснили, что снос производит собственник земельного участка Петр Шнейдер.

«Мы помним это имя по скандалу со сносом дома не пр. Ленина, 143 (дом мещанки Киприяновой), — отметила Мария Бокова. — Полиция считает, что у строителей есть разрешительные документы. Мы увидели письмо от комитета по сохранению объектов культурного наследия за подписью Перетягиной от декабря 2019 года, в котором они сообщают, что это здание в реестре не состоит, памятником или выявленным объектом не является, территория находится в зоне регулирования хозяйственной деятельности федерального значения. Как я понимаю, в зоне регулирования федерального значения любые работы должны быть согласованы с комитетом. В данном случае согласование носит разрешительный характер. А тут получается, что собственник сделал запрос, никаких примечаний, что он включен в перечень предмета охраны и требуется какое-то согласование, нет в этом ответе вообще».

По словам строителей, две недели назад собственники участка направили уведомление о работах в администрацию Томска, откуда не последовало никаких ответов, пояснений, запретов.

«Когда я задала вопрос, что вы будете строить, они сказали, что пока не знают, просто освобождают площадку, — рассказывает Мария Бокова. — Мы давно об этом говорим: пока в процессе обсуждения проект охраны территорий и предмета охраны исторического поселения, идет зачистка территорий. И поэтому мы говорим о необходимости такого моратория. Представляете, сколько таких площадок они могут освободить до июля 2021 года?».

В связи со случившимся ТРО ВООПИиК потребовали незамедлительного созыва рабочей группы по Историческому поселению.

Напомним, накануне стало известно, что в центре Томска сносят кирпичный дом, который претендовал на включение в список предмета охраны исторического поселения город Томск.

Ранее сообщалось, в 2013 году владелец двухэтажного дома по пр. Ленина, 143, являющегося памятником архитектуры, снес построенное в конце позапрошлого века здание, не имея на то официального разрешения. На месте исторического здания началось возведение 5-этажного ТРЦ, которое было остановлено из-за отсутствия разрешения на строительство.

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